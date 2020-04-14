Бущан надеется на вызов в сборную Украины

Новости спорта:Георгий Бущан верит, что когда-то сыграет за национальную команду.

Голкипер Динамо Георгий Бущан рассказал о своей мечте сыграть за сборную Украины.

Вратарь признался, что надеялся на вызов от Андрея Шевченко во время последнего сбора, который не состоялся из-за коронавируса.

"Считаю ли я, что у меня есть шансы попасть на Евро? Не думаю, что это фантастика, тем более Евро перенесли. Я и сейчас надеялся на вызов, но этого не состоялось. Значит тренерский штаб считает, что я не готов к сборной. Но я не опускаю руки, работаю. У меня есть мечта играть за национальную сборную страны", - сказал футболист во время прямого эфира на YouTube-канале Динамо Киев.

Вратарь также отметил, что еще одной мечтой для него является сыграть против Джанлуиджи Буффона, с которого берет пример.

"На кого ориентировался кроме Шовковского? Джанлуиджи Буффон. Я слежу за Ювентусом и за Серией А, мне импонирует этот чемпионат. Я до сих пор мечтаю сыграть против Буффона", - сказал футболист.