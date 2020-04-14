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Роналдо обратился к Бекхэму

Роналдо обратился к Бекхэму
13:53 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Две легенды пообщались в прямом эфире.

Экс-игроки Реала Роналдо и Дэвид Бекхэм провели совместный прямой эфир в Instagram.

В ходе разговора футболисты вспомнили забавные истории.

"Помню, как ты сказал: "Мы всегда говорили, что Бекхэм - единственный английский футболист, который смог бы заиграть в сборной Бразилии". Я никогда не верил тебе, но спасибо за эти слова! Почему я это говорю? Потому что бразильцы - лучшие игроки. Ты хорошо это знаешь", - сказал англичанин.

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Роналдо заверил, что его слова были искренними.

"Тогда я говорил искренне. В центре поля ты был одним из лучших футболистов всех времен. Это было заметно по твоей работе с мячом. Ты мог отдать передачу куда угодно, тебе даже не надо было смотреть на меня. Я просто бежал вперед, и мяч прилетал ко мне. Я благодарен тебе за эти передачи", - цитирует бразильца Goal.com.

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Футбол, Дэвид Бекхэм, Роналдо, Новости футбола.
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