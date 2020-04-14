Игрок Динамо на карантине: Смотрю сериалы с девушкой

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16:16 Сегодня Телеграф ФК Динамо Киев Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:Защитник Динамо Томаш Кендзера рассказал о восстановлении после травмы и жизни на карантине.

Защитник Динамо Томаш Кендзера, который в последнем матче перед карантином получил травму голеностопного сустава, рассказал, как проходит процесс восстановления и как он проводит время на карантине.

"Чувствую себя уже лучше, думаю, что скоро начну бегать и полноценно готовиться. В матче с "Десной" я отыграл первый тайм, а потом уже не смог выйти на поле. Это был рецидив старой травмы. Я проходил восстановление, и сейчас буду понемногу возвращаться к тренировкам. Точных сроков пока нет, но надеюсь, это будет в скором времени.

Сейчас я уделяю внимание остальным частям тела, делаю упражнения на пресс, на руки, также и на ноги, только не нагружаю поврежденный голеностоп. Дома есть велотренажер, занимаюсь на нем каждый день. Тренируюсь, чтобы держать форму, поэтому думаю, что много не потеряю.

Я живу со своей девушкой Викторией, мы стараемся проводить время вместе - смотрим сериалы, фильмы. Сейчас смотрим испанский телесериал "Бумажный дом" (La casa de papel). Вместе занимаемся спортом, насколько это возможно в домашних условиях. Также пересматривал старые матчи сборной Польши и своей предыдущей команды - “Леха”. Так время и идет.

Стараемся не выходить из дома, соблюдаем правила карантина, чтобы не подхватить вирус. Следим за новостями и выходим на улицу как можно реже.

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Такая же ситуация сейчас и в моей родной Польше, все закрыто, запрещено посещать парки. Нельзя выходить из дома без крайней необходимости, разве что тебе нужно на работу, за продуктами или в аптеку", - рассказал Кендзера.

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Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Томаш Кендзера.
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