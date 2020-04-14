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Чемпионат Англии может возобновиться матчами без зрителей

Чемпионат Англии может возобновиться матчами без зрителей
16:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Поединки чемпионата Англии по футболу возобновятся 6 июня.

Американский спортивный телеканал ESPN сообщает, что поединки чемпионата Англии по футболу возобновятся 6 июня.

На эту дату ориентируются представители Чемпионшипа, лиги 1 и лиги 2. Клубы премьер-лиги (АПЛ) в пятницу проведут видеоконференцию и могут последовать примеру. Предполагается, что матчи пройдут без зрителей.

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Для возобновления сезона в начале июня командам потребуется три недели на подготовку. Игроки приступят к занятиям на базах в середине мая. Вероятно, клубам придется задействовать нейтральные поля.

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АПЛ, Карантин, Чемпионат Англии, Коронавирус.
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