Чемпионат Англии может возобновиться матчами без зрителей

Новости спорта:Поединки чемпионата Англии по футболу возобновятся 6 июня.

Американский спортивный телеканал ESPN сообщает, что поединки чемпионата Англии по футболу возобновятся 6 июня.

На эту дату ориентируются представители Чемпионшипа, лиги 1 и лиги 2. Клубы премьер-лиги (АПЛ) в пятницу проведут видеоконференцию и могут последовать примеру. Предполагается, что матчи пройдут без зрителей.

Для возобновления сезона в начале июня командам потребуется три недели на подготовку. Игроки приступят к занятиям на базах в середине мая. Вероятно, клубам придется задействовать нейтральные поля.