Все игроки Сампдории вылечились от коронавируса

Новости спорта:Положительный результат теста получили минимум семь игроков Сампдории.

Главный тренер Сампдории Клаудио Раньери рассказал о состоянии здоровья своих футболистов.

"Все наши игроки вылечились. Было грустно слышать, что у нас есть заболевшие коронавирусом. Хорошо, что была возможность периодически общаться с ними", - приводит слова Клаудио Раньери Football Italia со ссылкой на Radio Anch`io Sport.

Стоит отметить, что в Сампдории было зафиксировано наибольшее количество заразившихся игроков среди всех команд итальянской Серии А.

Было известно о заболевании Маноло Габбьядини, Антонио Ла Гумины, Альбина Экдаля, Фабио Депаоли, Мортена Торсби и Бартоша Берешиньски, но СМИ утверждали, что таковых в составе Сампдории порядка 15 человек.