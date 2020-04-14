Михайленко: Днепр-1 находится на абсолютно заслуженном месте

Новости спорта:Наставник не планировал уходить даже в сложный период.

"Днепр-1" минувшей осенью угодил в кризис и длительное время не мог добиться положительных результатов, однако тренер Дмитрий Михайленко не думал об отставке.

"Спасибо руководству, которое поддерживает меня. Кроме того, мы точно знали, почему не все получалось и были уверены в своих силах и футболистах".

"Поэтому таких мыслей (об отставке) не было".

"В целом, если проанализировать сыгранные матчи, то "Днепр-1" находится на абсолютно заслуженном месте. 6-7 позиции - это наши места. Мы не можем быть выше, потому что слишком большое отставание по уровню", - сказал Михайленко в интервью программе "Днепр Футбол".

Ранее тренер рассказал об арендованных Булеце и Супряге.