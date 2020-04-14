Экс-игрок Динамо: Очень печально видеть Шахтер лидером

Бывший футболист киевского Динамо Леандро Алмейда, который ныне защищает цвета Палмейраса, высказался касательно главного тренера Алексея Михайличенко.
"Очень люблю Динамо и слежу за результатами, смотрю отдельные матчи. Очень печально видеть Шахтер лидером турнирной таблицы и борьбу Динамо за второе место.
Самым титулованным клубом Украины должен руководить более опытный тренер, у которого есть достижения с большими клубами. Алексей Михайличенко, как игрок, прекрасно защищал цвета Динамо, но, как тренер, он не совсем подходит для первой команды этого клуба.
Вопрос к селекции – почему в заявке команды на сезон нет бразильцев. Никак этого не могу понять. В Динамо же есть положительный опыт сотрудничества с бразильскими футболистами.
Я хочу, чтобы киевляне снова вернулись в борьбу за титул. Если Игорь Суркис тоже в этом заинтересован – могу посоветовать классных игроков на следующий сезон", – приводит его слова 1927.kiev.ua.