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Экс-игрок Динамо: Очень печально видеть Шахтер лидером

Экс-игрок Динамо: Очень печально видеть Шахтер лидером
19:02 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-защитник киевского клуба также не понимает, почему киевский клуб избегает бразильцев.

Бывший футболист киевского Динамо Леандро Алмейда, который ныне защищает цвета Палмейраса, высказался касательно главного тренера Алексея Михайличенко.

"Очень люблю Динамо и слежу за результатами, смотрю отдельные матчи. Очень печально видеть Шахтер лидером турнирной таблицы и борьбу Динамо за второе место.

Самым титулованным клубом Украины должен руководить более опытный тренер, у которого есть достижения с большими клубами. Алексей Михайличенко, как игрок, прекрасно защищал цвета Динамо, но, как тренер, он не совсем подходит для первой команды этого клуба.

Вопрос к селекции – почему в заявке команды на сезон нет бразильцев. Никак этого не могу понять. В Динамо же есть положительный опыт сотрудничества с бразильскими футболистами.

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Я хочу, чтобы киевляне снова вернулись в борьбу за титул. Если Игорь Суркис тоже в этом заинтересован – могу посоветовать классных игроков на следующий сезон", – приводит его слова 1927.kiev.ua.

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УПЛ, Леандро Алмейда, ФК Динамо (Киев), Алексей Михайленко.
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