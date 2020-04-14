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Малиновский: У Пятова передача лучше, чем у некоторых футболистов

Малиновский: У Пятова передача лучше, чем у некоторых футболистов
19:55 Сегодня Телеграф footballhub.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Хавбек сборной Украины – о переносе Евро-2020.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился своим мнением по поводу переноса Евро-2020:

"Перенос Евро? Трудно сказать, пойдет ли это на пользу сборной или нет. В любом случае подготовимся к чемпионату Европы.

Все будет зависеть от готовности футболистов, от того, как Андрюха Пятов себя будет чувствовать. Он как последний защитник играет. У него передача лучше, чем в некоторых полевых футболистов.

Было бы Пятову сейчас 25 лет, то Гвардиола уже купил его. Вместо Эдерсона. Пятов был бы даже сильнее.

Если серьезно, то во время прессинга соперников первая передача Пятова очень важна для нас. Я знаю, что он будет на топ-уровне".

Усик может провести бой на Олимпийском в Киеве

Ранее Малиновский рассказал о ситуации в Италии.

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Все по теме:

Серия А, ФК Аталанта, Чемпионат Италии, Евро-2020, Руслан Малиновский.
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