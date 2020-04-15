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Сборная соперников от легенды Ливерпуля

Сборная соперников от легенды Ливерпуля
11:40 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Каррагер составил символическую сборную соперников: в воротах Буффон, в атаке — Анри.

Бывший защитник английского "Ливерпуля" Джейми Каррагер составил символическую сборную из футболистов, против которых ему доводилось играть.

"В ворота поставлю Джанлуиджи Буффона. Прекрасный вратарь, лучший в своём поколении. Проще всего выбрать крайних защитников — Кафу и Паоло Мальдини, это лучшие крайние защитники всех времён. В центре обороны пусть будут Джон Терри и Марсель Десайи. Терри — лучшие защитник в истории АПЛ. Десайи? Всегда казалось, что это мужчина среди мальчиков.

В центр полузащиты отправлю Роя Кина — организованность энергия и игра в отборе. Также в полузащите у меня сыграют Хави и Андрес Иньеста.

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Тройка нападения. Очевидно, Лионель Месси и Криштиану Роналду не включить нельзя. Также назову Тьерри Анри, лучшего игрока в истории АПЛ", — приводит слова Каррагера Sky Sports.

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ФК Ливерпуль, АПЛ, Чемпионат Англии, Джейми Каррагер.
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