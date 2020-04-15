Голкипер Аякса готов вернуться в Барселону

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Камерунский голкипер амстердамского "Аякса" Андре Онана прокомментировал слухи и возможном возвращении в "Барселону". Онана — воспитанник "Барселоны", в систему каталонцев он перешёл после школы Самюэля Это'о в Камеруне.

"Неизвестно, как сложится моё будущее. „Барселона“ — это мой дом, и если будет необходимо вернуться, я вернусь. Но сейчас до этого далеко. Я игрок „Аякса“, посмотрим, как всё сложится, когда закончится сезон", — цитирует Онану Marca.

Андре Онана выступает за "Аякс" с 2015 года. В составе амстердамцев он один раз выиграл чемпионат и кубок Нидерландов. Также голкипер играл в финале Лиги Европы 2017 года, в котором "Аякс" уступил "Манчестер Юнайтед", а также дошёл с амстердамцами до полуфинала Лиги чемпионов 2019 года.