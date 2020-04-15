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Бекхэм и Роналдо могут организовать матч для борьбы с коронавирусом

Бекхэм и Роналдо могут организовать матч для борьбы с коронавирусом
10:47 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Вальядолид Роналдо и Интер Майами» Бекхэма могут сыграть благотворительный матч.

Бывшие игроки мадридского "Реала" Дэвид Бекхэм и Роналдо во время прямого эфира в "Инстаграме" обсудили возможность проведения товарищеского матча между клубами, которыми они владеют. "Интер Майами" англичанина в этом сезоне дебютировал в MLS, а "Вальядолид" бразильца выступает в Ла Лиге.

Средства, заработанные на матче, планируется направить медикам, которые борются с коронавирусом.

"Мы обязаны это сделать. Нам надо собрать как можно больше денег для людей, ежедневно работающих, чтобы спасать жизни других", — сказал Бекхэм.

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США в данный момент мировой лидер по количеству заболевших коронавирусом, в стране зафиксировано 612 380 случаев, 25 949 умерших. В Испании — 174 060 случаев, 18 255 человек погибли.

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Футбол, Дэвид Бекхэм, Роналдо, Новости футбола.
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