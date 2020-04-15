От Италии до Англии: какие клубы интересуются Миколенко

Новости спорта:Защитник Динамо может стать партнером Андрея Ярмоленко.

Ранее AreaNapoli сообщал о том, что "Наполи" проявляет интерес к Виталию Миколенко. Теперь этот же ресурс сообщает, что в услугах защитника "Динамо" также заинтересованы "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко, "Марсель" и ряд других европейских клубов.

На данный момент скауты "Наполи" активно собирают полную информацию о Миколенко.

Контракт Миколенко с "Динамо" рассчитан до 2023 года. Transfermarkt оценивает защитника в 9 миллионов евро, однако "Динамо" требует за своего игрока 15 миллионов.

В нынешнем сезоне на счету Миколенко 3 гола и 6 ассистов в 33 матчах за "Динамо".