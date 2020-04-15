Чемпиона мира по футболу выписали из больницы

Новости спорта:Чемпион мира продолжит восстанавливаться у себя дома.

Бывший форвард сборной Англии Джимми Гривз выписан из больницы. Он продолжит восстанавливаться у себя дома.

"Мы рады сообщить, что Джимми вернулся домой. Ему было очень тяжело, но мы надеемся, что все будет в порядке", — сообщила семья Гривза на его странице в Facebook.

Экс-форварда госпитализировали в тяжелом состоянии на прошлой неделе. О диагнозе 80-летнего Гривза не сообщали, но он не был связан с коронавирусом и с инсультом, который бывший спортсмен перенес в 2015 году.

Гривз входил в состав сборной Англии на чемпионате мира 1966 года, однако не получил золотую медаль из-за травмы в групповом раунде, после которой пропустил остаток турнира. Его наградили позднее в 2009 году.

Гривз выступал за Челси, Тоттенхэм, Вест Хэм и другие клубы. Форвард 6 раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии. Гривз — рекордсмен Тоттенхэма по забитым голам (268 мячей). В 2002 году его ввели в Зал славы английского футбола.

Ранее был выписан из больницы бывший форвард Селтика и Ливерпуля Кенни Далглиш, у которого ранее обнаружили коронавирус. Несмотря на отсутствие симптомов, 69-летний Король Кенни получил ряд внутривенных антибиотиков.