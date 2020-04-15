Турецкий голкипер Рюшту поблагодарил Барселону, которая помогла спасти его от коронавируса

Новости спорта:Рюшту не забудет всё, что Барселона делала для него, когда я умирал от коронавируса.

Бывший вратарь "Барселоны" и сборной Турции Рюшту Речбер выразил благодарность каталонскому клубу за поддержку в период пребывания в больнице после заражения коронавирусом.

"Клуб оказал мне прекрасную поддержку во время и после болезни. В такое время о мелких деталях нельзя забывать. И я не забуду всё, что "Барселона" делала для меня, когда я умирал от коронавируса. Они вдохнули в меня жизнь. Я навсегда в долгу у клуба. Хочу выразить бесконечную благодарность каждому, особенно президенту Бартомеу", — приводит слова Рюшту AS.

Рюшту выписали из больницы 6 апреля. Ранее сообщалось, что легенда турецкого футбола в больнице и находится в критическом состоянии. О госпитализации Рюшту сообщила его жена Ишил. Супругу экс-голкипера обвиняли в заражении мужа, однако она заверила, что тест не выявил вируса ни у неё, ни у детей.