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Клозе согласился стать помощником главного тренера Баварии

Клозе согласился стать помощником главного тренера Баварии
15:13 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Экс-форвард Мирослав Клозе будет работать с первой командой мюнхенцев.

Бывший нападающий Баварии и сборной Германии Мирослав Клозе дал свое согласие стать помощником главного тренера мюнхенцев Ханси Флика, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Напомним, немец и сейчас работает в структуре клуба, тренируя команду "красных" U-17, а ассистентом менеджера первой команды Миро станет со следующего сезона.

Отмечается, что сторонам осталось обсудить условия личного контракта. В качестве игрока Клозе выступал за Баварию с 2007 по 2011 год, забив 24 гола в 98 матчах Бундеслиги.

Серж Гнабри побил рекорд легендарного Мирослава Клозе.

Ранее руководство мюнхенцев продлило контракт до 2023 года с главным тренером Фликом, чье соглашение истекало в конце сезона.

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Мирослав Клозе, ФК Бавария, Футбол, Новости футбола.
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