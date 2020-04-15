Украинский футболист может пойти по стопам Шевченко

Новости спорта:Украинский защитник Денис Попов в скором времени может переехать в Италию.

Защитник Динамо Денис Попов в будущее трансферное окно имеет большие шансы стать игроком Милана, утверждает Milannews24.

По данным источника, руководство "россонери" видит в молодом украинском футболисте потенциальную замену Маттео Муссакьо. Контакт аргентинца истекает в 2021 году, и стороны далеки от продления сделки.

Кроме того, СМИ отмечает, что и киевляне открыты к продаже Попова, и клубы могут начать переговоры как только это будет возможно. Утверждается, что способствовать диалогу о трансфере может менеджер сборной Украины Андрей Шевченко. Также источник сообщает, что стоимость центрбека не превысит 15 миллионов евро.

Ранее сам футболист рассказал о том, как проводит время в условиях карантина, а также поведал о своем любимом голе.