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Украинский футболист может пойти по стопам Шевченко

Украинский футболист может пойти по стопам Шевченко
15:32 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Украинский защитник Денис Попов в скором времени может переехать в Италию.

Защитник Динамо Денис Попов в будущее трансферное окно имеет большие шансы стать игроком Милана, утверждает Milannews24.

По данным источника, руководство "россонери" видит в молодом украинском футболисте потенциальную замену Маттео Муссакьо. Контакт аргентинца истекает в 2021 году, и стороны далеки от продления сделки.

Кроме того, СМИ отмечает, что и киевляне открыты к продаже Попова, и клубы могут начать переговоры как только это будет возможно. Утверждается, что способствовать диалогу о трансфере может менеджер сборной Украины Андрей Шевченко. Также источник сообщает, что стоимость центрбека не превысит 15 миллионов евро.

Попов: Самый любимый гол – в ворота донецкого Шахтера

Ранее сам футболист рассказал о том, как проводит время в условиях карантина, а также поведал о своем любимом голе.

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Все по теме:

Андрей Шевченко, ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Денис Попов.
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