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Звезды Ювентуса Дибала и Матюиди излечились от коронавируса

Звезды Ювентуса Дибала и Матюиди излечились от коронавируса
16:06 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Два игрока Ювентуса выздоровели от коронавируса.

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала и его партнёр по команде полузащитник Блез Матюиди излечились от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба туринского клуба, аргентинец и француз сдали по два теста на инфекцию, и все они дали отрицательный результат. Таким образом, футболисты окончательно излечились и отныне не обязаны соблюдать строгую самоизоляцию.

О заражении Матюиди коронавирусом стало известно 17 марта. Спустя четыре дня появилась информация, что инфицированными оказались Дибала и его девушка. В начале апреля у пары был повторно выявлен коронавирус.

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 126 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 484 тыс.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Пауло Дибала, Блез Матюиди, Covid-19.
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