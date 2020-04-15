Звезды Ювентуса Дибала и Матюиди излечились от коронавируса

Новости спорта:Два игрока Ювентуса выздоровели от коронавируса.

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала и его партнёр по команде полузащитник Блез Матюиди излечились от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба туринского клуба, аргентинец и француз сдали по два теста на инфекцию, и все они дали отрицательный результат. Таким образом, футболисты окончательно излечились и отныне не обязаны соблюдать строгую самоизоляцию.

О заражении Матюиди коронавирусом стало известно 17 марта. Спустя четыре дня появилась информация, что инфицированными оказались Дибала и его девушка. В начале апреля у пары был повторно выявлен коронавирус.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 126 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 484 тыс.