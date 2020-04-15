Венгер против Фергюсона - главный футбольный конфликт в XXI веке

Первое место в списке заняло противостояние экс главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера и бывшего наставника "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона в начале прошлого десятилетия. В тройку также вошла стычка Зинедина Зидана и Марко Матерацци в финале чемпионата мира 2006 года и конфликт Мауро Икарди и Макси Лопеса из-за Ванды Нары, ушедшей от второго игрока к первому.
Топ-10 выглядит следующим образом:
Места в первой десятке не нашлось таким противостояниям, как Луис Суарес – Патрис Эвра, Златан Ибрагимович – Хосеп Гвардиола, Жозе Моуринью – Икер Касильяс, Оливер Кан – Йенс Леманн, Джон Терри – Уэйн Бридж, Серхио Рамос – Жерар Пике, Златан Ибрагимович – Рафаэль ван дер Варт, Гарет Бэйл – "Реал", Неймар – Эдинсон Кавани, Поль Погба – Жозе Моуринью и "Манчестер Сити" – УЕФА.