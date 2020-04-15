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Венгер против Фергюсона - главный футбольный конфликт в XXI веке

Венгер против Фергюсона - главный футбольный конфликт в XXI веке
16:19 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Портал FourFourTwo представил рейтинг из 50 самых ярких футбольных конфликтов за последние 20 лет.

Первое место в списке заняло противостояние экс главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера и бывшего наставника "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона в начале прошлого десятилетия. В тройку также вошла стычка Зинедина Зидана и Марко Матерацци в финале чемпионата мира 2006 года и конфликт Мауро Икарди и Макси Лопеса из-за Ванды Нары, ушедшей от второго игрока к первому.

Топ-10 выглядит следующим образом:

  • 1. Арсен Венгер и Алекс Фергюсон
  • 2. Зинедин Зидан и Марко Матерацци
  • 3. Мауро Икарди и Макси Лопес
  • 4. Рой Кин и Мик Маккарти
  • 5. Николя Анелька и Раймон Доменек
  • 6. Лотар Маттеус и Штефан Эффенберг
  • 7. Рой Кин и Патрик Виейра
  • 8. Болельщики "Ньюкасла" и Майк Эшли
  • 9. Арсен Венгер и Жозе Моуринью
  • 10. Карим Бензема и Дидье Дешам

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Места в первой десятке не нашлось таким противостояниям, как Луис Суарес – Патрис Эвра, Златан Ибрагимович – Хосеп Гвардиола, Жозе Моуринью – Икер Касильяс, Оливер Кан – Йенс Леманн, Джон Терри – Уэйн Бридж, Серхио Рамос – Жерар Пике, Златан Ибрагимович – Рафаэль ван дер Варт, Гарет Бэйл – "Реал", Неймар – Эдинсон Кавани, Поль Погба – Жозе Моуринью и "Манчестер Сити" – УЕФА.

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Арсен Венгер, Футбол, Алекс Фергюсон, Новости футбола.
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