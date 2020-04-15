Венгер против Фергюсона - главный футбольный конфликт в XXI веке

Новости спорта:Портал FourFourTwo представил рейтинг из 50 самых ярких футбольных конфликтов за последние 20 лет.

Первое место в списке заняло противостояние экс главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера и бывшего наставника "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона в начале прошлого десятилетия. В тройку также вошла стычка Зинедина Зидана и Марко Матерацци в финале чемпионата мира 2006 года и конфликт Мауро Икарди и Макси Лопеса из-за Ванды Нары, ушедшей от второго игрока к первому.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Арсен Венгер и Алекс Фергюсон

2. Зинедин Зидан и Марко Матерацци

3. Мауро Икарди и Макси Лопес

4. Рой Кин и Мик Маккарти

5. Николя Анелька и Раймон Доменек

6. Лотар Маттеус и Штефан Эффенберг

7. Рой Кин и Патрик Виейра

8. Болельщики "Ньюкасла" и Майк Эшли

9. Арсен Венгер и Жозе Моуринью

10. Карим Бензема и Дидье Дешам

Места в первой десятке не нашлось таким противостояниям, как Луис Суарес – Патрис Эвра, Златан Ибрагимович – Хосеп Гвардиола, Жозе Моуринью – Икер Касильяс, Оливер Кан – Йенс Леманн, Джон Терри – Уэйн Бридж, Серхио Рамос – Жерар Пике, Златан Ибрагимович – Рафаэль ван дер Варт, Гарет Бэйл – "Реал", Неймар – Эдинсон Кавани, Поль Погба – Жозе Моуринью и "Манчестер Сити" – УЕФА.