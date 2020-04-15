Ювентус обязал Роналду вернуться в Турин

Новости спорта:В Серии А возможно возобновление тренировок с 4 мая.

Туринский Ювентус обязал своих легионеров, покинувших Турин на время карантина, вернуться в Италию до воскресенья, 19 апреля, сообщает La Repubblica.

В числе футболистов, покинувших Италию, находятся Криштиану Роналду, Дуглас Коста, Миралем Пьянич и Сами Хедира, которые уехали к себе на родину еще в начале марта.

Все игроки после возвращения в Турин обязаны будут пройти двухнедельный период самоизоляции. Такая мера пресечения была принята итальянским правительством. Это позволит игрокам вернуться к тренировкам с 4 мая, когда ожидается смягчение карантина в Италии и разрешение тренироваться.

Подробности могут появиться после встречи между Федерацией футбола Италии и научно-техническим комитетом, которая назначена на 16 апреля.