Андерлехт подвергся критике после возобновления тренировок

Как сообщает Het Nieuwsblad, тренерский штаб сделал тренировки добровольными, то есть футболисты могли не посещать их, если не чувствовали себя в безопасности. На такую добровольную тренировку пришли 20 футболистов.
Источник в клубе заявил, что все меры безопасности были соблюдены, санитарные нормы не нарушались, игроки занимались разделенными подгруппами, не контактировали друг с другом - только на дистанции.
При этом решение клуба подверглось резкой критике, поскольку угроза распространения коронавируса не уменьшается.
Чемпионат Бельгии по футболу был приостановлен, лига обсуждает его возможное досрочное завершение.