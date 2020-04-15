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Андерлехт подвергся критике после возобновления тренировок

Андерлехт подвергся критике после возобновления тренировок
18:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Бельгийский футбольный клуб "Андерлехт" возобновил тренировки, не объявив об этом публично.

Как сообщает Het Nieuwsblad, тренерский штаб сделал тренировки добровольными, то есть футболисты могли не посещать их, если не чувствовали себя в безопасности. На такую добровольную тренировку пришли 20 футболистов.

Источник в клубе заявил, что все меры безопасности были соблюдены, санитарные нормы не нарушались, игроки занимались разделенными подгруппами, не контактировали друг с другом - только на дистанции.

При этом решение клуба подверглось резкой критике, поскольку угроза распространения коронавируса не уменьшается.

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Футбол, ФК Андерлехт, Новости футбола, Коронавирус.
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