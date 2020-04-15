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УЕФА дисквалифицировал форварда, толкнувшего полицейского при праздновании гола

УЕФА дисквалифицировал форварда, толкнувшего полицейского при праздновании гола
18:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Клуб "виновника" будет оспаривать решение УЕФА.

УЕФА дисквалифицировал на три матча уругвайского нападающего "Копенгагена" Майкла Сантоса, который толкнул полицейского во время празднования гола в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Селтиком" (3:1), сообщает Goal.

Сантос стал автором первого гола, забив на 51-й минуте. Во время празднования второго гола датского клуба, который забил Пеп Бьель, полицейские попытались успокоить разбушевавшихся игроков, в результате чего Сантос толкнул представителя закона.

"Копенгаген" намерен оспорить решение УЕФА.

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"Клуб считает, что наказание является слишком суровым, если принять во внимание все обстоятельства произошедшего. Поэтому мы попросили УЕФА предоставить документы о дисквалификации Сантоса, чтобы оценить возможность обжалования вердикта", — говорится в заявлении клуба.

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УЕФА, Лига Европы, ФК Копенгаген, Футбол, Новости футбола, Майкл Сантос.
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