УЕФА дисквалифицировал форварда, толкнувшего полицейского при праздновании гола

Новости спорта:Клуб "виновника" будет оспаривать решение УЕФА.

УЕФА дисквалифицировал на три матча уругвайского нападающего "Копенгагена" Майкла Сантоса, который толкнул полицейского во время празднования гола в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Селтиком" (3:1), сообщает Goal.

Сантос стал автором первого гола, забив на 51-й минуте. Во время празднования второго гола датского клуба, который забил Пеп Бьель, полицейские попытались успокоить разбушевавшихся игроков, в результате чего Сантос толкнул представителя закона.

"Копенгаген" намерен оспорить решение УЕФА.

"Клуб считает, что наказание является слишком суровым, если принять во внимание все обстоятельства произошедшего. Поэтому мы попросили УЕФА предоставить документы о дисквалификации Сантоса, чтобы оценить возможность обжалования вердикта", — говорится в заявлении клуба.