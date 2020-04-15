Брайтвайт хочет стать легендой Барселоны

Новости спорта:Нападающий "Барселоны" Мартин Брайтвайт признался, что хотел бы стать легендой каталонского клуба.

Мартин Брайтвайт ответил на вопросы своих подписчиков в "Твиттере". "Хочешь стать легендой нашей „Барселоны“? — спросил один из них. „Конечно да“, — ответил нападающий, сообщает Sport.es.

Другой подписчик спросил, кто самый быстрый футболист каталонской команды. “Вы говорите с ним”, — сказал Брайтвайт.

Ранее стало известно, что каталонцы готовы продать восемь футболистов, среди которых вратарь Нето, защитники Самуэль Юмтити и Эктор Фирпо, хавбек Филиппе Коутиньо и Брайтвайт, который присоединился к команде всего месяц назад.

"Барселона" выкупила Мартина у "Леганеса" в конце февраля. Сине-гранатовым разрешили приобрести форварда после закрытия трансферного окна в связи с травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле.