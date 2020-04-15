Роналду отыскал посвященный ему уголок в музее Насьоналя (Фото)

Новости спорта:Криштиану Роналду в музее Насьоналя посвятили отдельный уголок.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду посетил музей футбольного клуба Насьонал в городе Фуншал на Мадейре, сообщает официальный сайт команды.

Именно в этом клубе Роналду начал свою профессиональную карьеру, подписав в 1995 году первый профессиональный договор с клубом. Он пробыл в Насьонале до 1997 году, пока не перебрался в Спортинг.

Роналду позировал для фотографий перед трофеями и медалями клуба, отыскал посвященный ему уголок и разместил в Instagram фото вместе с заголовком: "Всегда хорошо вернуться домой".

Благодаря хорошим отношениям с Насьоналем, Роналду получил возможность тренироваться на стадионе клуба, за что был раскритикован, так как не соблюдает карантин.