Футболисты и тренеры Пармы отказались от месячной зарплаты

Новости спорта:Игроки пошли на такой шаг, чтобы помочь клубу.

Итальянская "Парма" на официальном сайте объявила, что футболисты, тренеры, персонал и спортивный директор первой команды решили отказаться от заработной платы сроком за месяц.

"Парма" хотела бы поблагодарить всех своих сотрудников за чувство ответственности, проявленное в это трудное время, и решение, которое требует здравого смысла и командного духа", — сообщает пресс-служба клуба. Отказ от зарплат не касается игроков и персонала молодёжной команды.

Ранее футболисты туринского "Ювентуса" согласились на коллективное понижение годовой зарплаты. Команда не будет получать зарплату в марте, апреле, мае и июне 2020 года. В ответ клуб пообещал увеличить футболистам зарплаты в случае возобновления сезона.

Ранее сообщалось, что игроки Олимпика пожизненно дисквалифицированы.