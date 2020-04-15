Президент ФИФА призвал не спешить возобновлять матчи

Новости спорта:Джанни Инфантино рассказал, когда футбольный мир сможет вернуться к соревнованиям.

Президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что в свете пандемии коронавируса, здоровье людей находится на первом месте, а пока для него есть риски футбольные матчи не могут быть возобновлены.

По словам функционера, футбол сможет вернуться только тогда, когда это позволят сделать власти.

"Когда вернется футбол? Мой ответ заключается в том, что здоровье общества на первом месте. Здоровье прежде всего! Пока есть риск, мы не играем. Нужно немного подождать и посмотреть, как будут развиваться события. Сложившаяся ситуация слишком серьезна.

Я понимаю, что многие хотят знать, когда мы начнем играть. Мы будем играть тогда, когда власти позволят это делать. Вот тогда мы сможем закончить соревнования. Но мы не можем подвергать опасности жизни", - цитирует президента ФИФА L'Equipe.