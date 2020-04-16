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Четверг, 16.04.2020
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Массовые мероприятия в Германии запрещены до осени

Массовые мероприятия в Германии запрещены до осени
07:35 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:До конца лета соревнования нельзя проводить со зрителями.

Правительство Германии приняло решение продлить запрет на проведение всех массовых мероприятий в стране до 31 августа в связи с пандемией коронавируса.

Это решение властей Германии повлияет и на спортивные мероприятия, которые сейчас приостановлены. До конца лета соревнования нельзя проводить со зрителями, однако они могут состояться при пустых трибунах.

В конце марта клубы первой и второй Бундеслиг отложили возобновление чемпионатов до 30 апреля. 23 апреля представители клубов проведут еще одну встречу, где обсудят возможные даты возобновления сезона.

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Бундеслига ушла на вынужденную паузу перед началом 26-го тура. Лидирует в чемпионате Германии Бавария.

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Бундеслига, Карантин, Новости футбола, Германи.
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