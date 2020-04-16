Массовые мероприятия в Германии запрещены до осени

Новости спорта:До конца лета соревнования нельзя проводить со зрителями.

Правительство Германии приняло решение продлить запрет на проведение всех массовых мероприятий в стране до 31 августа в связи с пандемией коронавируса.

Это решение властей Германии повлияет и на спортивные мероприятия, которые сейчас приостановлены. До конца лета соревнования нельзя проводить со зрителями, однако они могут состояться при пустых трибунах.

В конце марта клубы первой и второй Бундеслиг отложили возобновление чемпионатов до 30 апреля. 23 апреля представители клубов проведут еще одну встречу, где обсудят возможные даты возобновления сезона.

Бундеслига ушла на вынужденную паузу перед началом 26-го тура. Лидирует в чемпионате Германии Бавария.