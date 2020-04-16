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Как Италия собирается возвращать футбол

Как Италия собирается возвращать футбол
08:04 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Футбол в Италии может возобновиться матчами Кубка страны.

Итальянский футбол может возобновиться ответными поединками Кубка Италии между Ювентусом и Миланом, Наполи и Интером, сообщает La Repubblica.

Такой ход позволит предоставить остальным командам больше времени на подготовку к играм регулярного чемпионата.

Подобный вариант получает все больше положительных откликов среди представителей Серии А. Тем более, если за этим последует финал или же доигрывание 25-го тура, который остался незаконченным.

Среди возможных дат возобновления чемпионата итальянские СМИ называют три варианта – 24 или 31 мая или 7 июня.

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Футболисты будут обязаны регулярно сдавать мазки и анализ крови для проверки их на COVID-19, наличие антител и общее состояние здоровья. Команды будут до конца сезона находиться на тренировочных базах, чтобы обеспечить их изоляцию с пристальным наблюдением.

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Италия, Спорт, Серия А, Карантин.
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