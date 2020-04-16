Игрок Боруссии Витсель пожертвовал €100 тысяч больнице

Новости спорта:Аксель Витсель пожертвовал € 100 тысяч для борьбы с коронавирусом.

31-летний бельгийский полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель, ранее выступавший за питерский "Зенит", пожертвовал Центральной университетской больнице города Льежа € 100 тыс. для борьбы с коронавирусом.

"Я понимаю, насколько важно высокое качество оборудования для работы. У нас много друзей, борющихся против COVID-19. Они говорят нам, сколько оборудования не хватает и о том, что оно низкого качества. Они просто в смятении от этого и от наплыва пациентов. Поэтому я решил сделать это. Футбол в этой критической ситуации немного бесполезен. Я хочу помочь врачам, которые действительно нуждаются в этом сегодня", — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 133 тыс. смертей.