В пятницу состоится встреча клубов АПЛ

Новости спорта:Часть клубов АПЛ настаивает на завершении сезона до 30 июня.

В предстоящую пятницу состоится видео-конференция АПЛ, на которой представители клубов обсудят предварительную дату возобновления чемпионата.

Клубы по-прежнему выступают за то, чтобы сезон был доигран, а не досрочно завершен или аннулирован. При этом все больше клубов АПЛ хочет завершить чемпионат до 30 июня из-за истекающих контрактов с игроками.

Представители клубов опасаются, что если сезон не завершится до 30 июня, то футболисты, у которых истекут контракты, могут просто уйти, несмотря на решение ФИФА о том, что старые соглашения должны быть продлены и действовать до тех пор, пока текущая кампания не будет доиграна.

Ранее сообщалось, что Премьер-лига может быть доиграна в закрытых лагерях в условиях пандемии COVID-19. Футбольная ассоциация Англии предложила стадион Уэмбли в качестве нейтрального места проведения оставшихся матчей АПЛ.

Премьер-лига объявила, что чемпионат не сможет быть возобновлен в начале мая, и бессрочно отложила дату возобновления матчей.