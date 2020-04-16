Франков: Интерес Милана к Попову – это агентские козни

Новости спорта:Специалист считает, что реального интереса к украинскому футболисту пока нет.

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков прокомментировал информацию о возможном интересе "Милана" к защитнику киевского "Динамо" Денису Попову.

Считаю, что информация об интересе "Милана" к Попову – это агентские козни. Более того, я боюсь, что они плохо действуют на футболистов. Вообще же на этот вопрос может ответить Игорь Суркис. Если он положит на стол факс с предложением "Милана" – это реальный интерес. Все остальное – фигня.

В мире существуют тысячи агентов, которые заинтересованы в том, чтобы куда-то влезть. Они будут что-то рассказывать, выходить на самого футболиста и говорить, что могут устроить тебя в "Милан". Только подпиши договор. Многие игроки ведутся и подписывают. А потом страдают. Есть, конечно, и обратная сторона. Футболисты могут бросать агентов. Это сложный процесс", – отметил Франков в эфире авторского канала на Youtube.

Ранее сообщалось, что "Динамо" высказало готовность к переговорам.