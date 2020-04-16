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Луис Адриано: Я лучший бомбардир Шахтера

Луис Адриано: Я лучший бомбардир Шахтера
12:19 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: Твиттер

Новости спорта:Луис Адриано вспомнил о рекорде в Лиге чемпионов.

Бывший нападающий "Шахтера" Луис Адриано, который сейчас выступает за "Палмейрас" на родине в Бразилии, вспомнил голевую феерию с 5 мячей, которую устроил на выезде в матче группового этапа ЛЧ с белорусским БАТЭ в сезоне 2014/2015.

Тогда команда Мирчи Луческу забила 7 "сухих" мячей в ворота белорусской команды.

Адриано забил 4 гола уже в первом тайме, став первым игроком в истории ЛЧ, которому покорилось это достижение.

Сам 33-летний бразилец, который покинул "Шахтер" в 2015 году, вспоминает свое выступление в этом матче.

Для меня было очень важно это сделать. Я сумел установить рекорд в очень серьезном турнире. Для меня это была особая ночь. Мне помогло то, что все игроки того "Шахтера" долгое время играли вместе и действовали синхронно. Мы хорошо знали друг друга и свои движения, поэтому это очень помогало.

Конечно, большую роль в этом рекорде сыграли мои партнеры. Это не только моя заслуга. Быть лучшим бомбардиром "Шахтера" - это то, что останется со мной на всю жизнь.

Это клуб, который отлично принял меня, там у меня до сих пор есть друзья. Я болельщик "Шахтера", поэтому рад, что стал частью его истории.

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Тогда Адриано забил еще и 5-й гол во втором тайме. Дончане у себя на поле во Львове обыграли БАТЭ со счетом 5:0 и вышли из группы в плей-офф.

Сам же Адриано сыграл в команде 8 лет, забив 128 голов в 266 матчах.

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Чемпионов, Луис Адриано.
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