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В Шотландии досрочно завершили сезон

В Шотландии досрочно завершили сезон
09:34 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Идут переговоры о досрочном завершении сезона и в Премьер-лиге.

Шотландская профессиональная футбольная лига (SPFL) сообщила о решении досрочно завершить сезон в Чемпионшипе, Лиге 1 и Лиге 2.

Данное решение было принято при согласии 81% членов объединения.

Таким образом, Данди Юнайтед объявлен победителем Чемпионшипа, а Рейт Роверс и Коув Рейнджерс признаны чемпионами Лиги 1 и Лиги 2 соответственно.

В ближайшее время члены SPFL проведут переговоры о возможном досрочном завершении сезона в Премьер-лиге. Кроме того, планируется обсуждение расширения состава участников Премьер-лиги, при котором ни одна из команд не покинет высший дивизион по итогам текущего сезона.

Издание The Guardian сообщало, что сезон в шотландской Премьер-лиге будет досрочно завершен при согласии 9 из 12 клубов элитного дивизиона.

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Если сезон в Премьер-лиге будет завершен досрочно, то чемпионом станет лидер первенства Селтик, в составе которого выступает украинец Марьян Швед (медаль чемпиона он не получит, поскольку не провел 2% матчей в сезоне).

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Чемпионшип, АПЛ, Чемпионат Англии, Чемпионат Шотландии.
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