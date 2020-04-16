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Интер сделал предложение по Жиру

Интер сделал предложение по Жиру
10:45 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Француз хочет трехлетнее соглашение.

Нападающий Челси Оливье Жиру намерен продолжить карьеру в Интере. Чемпион мира-2018 в составе сборной Франции может присоединиться к нерадзурри в предстоящее трансферное окно.

Интер готов предложить Жиру контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. 33-летний форвард хочет соглашение на три года. Француз готов пойти на понижение зарплаты — в Челси Оливье получает восемь миллионов евро в год.

Интер может подписать Жиру в качестве свободного агента, ведь его контракт с Челси истекает в июне 2020 года. Минувшей зимой нерадзурри вели переговоры с лондонцами о переходе фрацуза, но тогда трансфер так и не состоялся.

Жиру в текущем сезоне провел 13 матчей за Челси, отличившись тремя голами.

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Интер идет на третьем месте Серии А, Челси занимает четвертую позицию АПЛ. Напомним, что чемпионаты Италии и Англии приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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ФК Интер (Милан), ФК Челси, Оливье Жиру, Новости спорта, Новости спорт.
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