Скачать
Четверг, 16.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Милевский попал в сборную четвертого тура чемпионата Беларуси
Милевский попал в сборную четвертого тура чемпионата Беларуси
Кроссворды, пилатес и озеро: Блохин рассказал о своем карантине
Кроссворды, пилатес и озеро: Блохин рассказал о своем карантине
16-летний шахматист в финале онлайн-турнира победил чемпиона мира Карлсена
16-летний шахматист в финале онлайн-турнира победил чемпиона мира Карлсена
Бой Бриедис - Дортикос в финале WBSS отменен
Бой Бриедис - Дортикос в финале WBSS отменен

Мариуполь хочет воспользоваться примером Динамо

Мариуполь хочет воспользоваться примером Динамо
13:26 Сегодня Телеграф Команда 1

Новости спорта:Наставник Мариуполя рассказал, как решил вести контроль тренировочного процесса и использовать технологии во время карантина.

Александр Бабич, главный тренер "Мариуполя", сообщил о планах возобновления групповых тренировок команды.

- В понедельник мы раздали игрокам "полары". С их помощью будем отслеживать нагрузку. Хотя для начала важно просто оценить состояние организмов футболистов, которые месяц занимались самостоятельно.

- Почему раньше ими не пользовались?

- В течение прошлого месяца основной задачей было поддерживать функциональное состояние футболистов. Сейчас, когда есть надежда на восстановление чемпионата, появляется потребность выполнять более специфическую работу. Нужно контролировать и приводить к общему знаменателю.

- Да, схема работы с ними получается громоздкой. Они нуждаются в постоянной подзарядки. Их нужно раздавать, собирать, заряжать, снимать показания, снова раздавать. Причем индивидуально с каждым, чтобы не нарушать правила карантина. Но в данных условиях иначе не получится.

- Знаете, что используют другие клубы УПЛ в своей работе?

- Разными гаджетами - теми же "поларами", "катапультами", "джипексами". Предложений на рынке много, технологии развиваются. Сложно представить, как раньше работали без всего этого. Мы сейчас не придумали ноу-хау. В Премьер-лиге есть команды, которые так же дистанционно следят за состоянием игроков.

А "Динамо", как пишут, вообще начало тренироваться на базе этой неделе. Группами по 2 людей, но это уже что-то. Мы тоже хотим уточнить этот момент у себя в Мариуполе.

Шевчук рассказал, что хотел врезать Федецкому

Заниматься на полях в парах, под наблюдением врача, с соблюдением всех норм защиты. Понятно, здоровье футболистов - прежде всего. Разумеется, мы не собираемся нарушать законодательство. Но у футбола есть своя специфика, тренировки на асфальте или беговой дорожке нельзя сравнивать с тренировками на травяном газоне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Мариуполь, Александр Бабич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шевчук рассказал, что хотел врезать Федецкому
02 Кроссворды, пилатес и озеро: Блохин рассказал о своем карантине
03 16-летний шахматист в финале онлайн-турнира победил чемпиона мира Карлсена
04 Кариус объяснил свой провал в финале Лиги чемпионов Ливерпуль - Реал
05 Ломаченко победил Мейвезера в виртуальном бою (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь