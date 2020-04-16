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Динамо еще не расплатилось по Солю

Динамо еще не расплатилось по Солю
14:02 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Динамо не полностью рассчиталось с Виллем II по трансферу нападающего Франа Соля.

Генеральный директор Виллем II Мартин ван Гил сообщил, что киевляне должны осуществить заключительный платеж за переход испанского форварда, который состоялся в январе прошлого года.

Кроме того, с нидерландским клубом за трансферы Диего Паласиоса и Френки Де Йонга должны окончательно рассчитаться эквадорский Аукас и Барселона соответственно. Ван Гил подтвердил, что ФИФА обеспечит полную выплату клубами полагающихся сумм.

В начале апреля Динамо само обращалось в ФИФА по поводу долгов по трансферам Че Че и Сидиклея со стороны Сан-Паулу и Коринтианса соответственно.

Трансфер Франа Соля обошелся Динамо в 3,5 миллиона евро. В декабре уже сообщалось, что киевляне не выплатили Виллему полную сумму.

В нынешнем сезоне Соль забил всего один мяч в 14 матчах в бело-синей футболке.

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Розыгрыш чемпионата Украины был бессрочно приостановлен из-за пандемии коронавируса. Динамо ушло на перерыв на третьем месте в таблице.

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Трансфер, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Фран Соль, ФК Вилем.
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