Динамо еще не расплатилось по Солю

Новости спорта:Динамо не полностью рассчиталось с Виллем II по трансферу нападающего Франа Соля.

Генеральный директор Виллем II Мартин ван Гил сообщил, что киевляне должны осуществить заключительный платеж за переход испанского форварда, который состоялся в январе прошлого года.

Кроме того, с нидерландским клубом за трансферы Диего Паласиоса и Френки Де Йонга должны окончательно рассчитаться эквадорский Аукас и Барселона соответственно. Ван Гил подтвердил, что ФИФА обеспечит полную выплату клубами полагающихся сумм.

В начале апреля Динамо само обращалось в ФИФА по поводу долгов по трансферам Че Че и Сидиклея со стороны Сан-Паулу и Коринтианса соответственно.

Трансфер Франа Соля обошелся Динамо в 3,5 миллиона евро. В декабре уже сообщалось, что киевляне не выплатили Виллему полную сумму.

В нынешнем сезоне Соль забил всего один мяч в 14 матчах в бело-синей футболке.

Розыгрыш чемпионата Украины был бессрочно приостановлен из-за пандемии коронавируса. Динамо ушло на перерыв на третьем месте в таблице.