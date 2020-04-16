Погба рассказал, как "разбилось его сердце" в Манчестер Юнайтед

Новости спорта:Именитый тренер подтолкнул француза к переходу в Ювентус.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба заявил, что бывший главный тренер манкунианцев Алекс Фергюсон повлиял на его решение перейти в Ювентус в 2012 году.

"Это можно назвать недостатком доверия. Мы играли против Блэкберна, и тот матч стал для меня последней каплей. У команды не было полузащитников в запасе, в центре играли Парк Чжи Сун и Рафаэль. Фергюсон сказал мне разминаться, но на поле я так и не появился.

В этот момент разбилось мое сердце. Тогда я сказал Патрису Эвра, что уйду в Ювентус. Мне нужно было показать, что я могу играть в стартовом составе, хотя мне там ничего не обещали", - приводит слова Погба GianlucaDiMarzio.com.

Напомним, что Погба провел в Ювентусе четыре сезона, после чего в 2016 году вернулся в манкунианский клуб. В текущем сезоне хавбек сыграл за МЮ семь матчей, в которых отдал два голевых паса. При этом большой отрезок времени он пропустил из-за травмы.