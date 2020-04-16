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Блаттер рассказал о возможной смене страны-хозяйке ЧМ-2022

Блаттер рассказал о возможной смене страны-хозяйке ЧМ-2022
15:34 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Швейцарец Зепп Блаттер поделился собственным мнением возможного развития ситуации на фоне коррупционных скандалов.

Бывший президент ФИФА Йозеф Зепп Блаттер поделился мнением относительно возможного переноса чемпионата мира-2022 из Катара на фоне коррупционных скандалов, связанных с подкупом официальных лиц во время выбора стран-хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

"Германия могла бы провести чемпионат мира вместо Катара, но это будет означать, что турнир второй раз подряд пройдет в Европе. В связи с этим такой вариант не будет приоритетным. США могут принять ЧМ-2022 вместо ЧМ-2026. Они способны успеть с подготовкой, это не ракетостроение. Япония — еще один вариант, они же боролись с Катаром за соответствующее право проведения".

"К счастью, на чемпионате мира 2022 года будет только 32 команды, а не 48, как планировалось ранее. Организационных усилий будет не больше, чем на ЧМ-2018", — заявил швейцарец в интервью Bild.

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Йозеф Блаттер был президентом ФИФА пять не полных сроков кряду (1998-2015). На четвертый день пятого срока вынужден был подать в отставку из-за коррупционных скандалов.

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ФИФА, Зепп Блаттер, ЧМ-2022, Катар-2022.
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