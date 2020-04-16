Скачать
Четверг, 16.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 отменен
Украинская теннисистка представила мультфильм про борьбу с коронавирусом (Видео)
Украинская теннисистка представила мультфильм про борьбу с коронавирусом (Видео)
Формула-1 выступила с заявлением касательно старта сезона 2020
Формула-1 выступила с заявлением касательно старта сезона 2020
Евро и Олимпиада в 2021 году рискуют пройти без зрителей
Евро и Олимпиада в 2021 году рискуют пройти без зрителей

Джеррард: Руководство лиги заставило клубы голосовать за остановку сезона

Джеррард: Руководство лиги заставило клубы голосовать за остановку сезона
19:15 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Тренер Рейнджерс Стивен Джеррард потребовал расследования по поводу голосования за отказ от возобновления чемпионата Шотландии.

По мнению Стивена Джеррарда, руководство шотландской лиги оказывало давление на клубы, которые проголосовали за окончательное прекращение чемпионата — сообщает Sky Sports.

"Клубы были попросту загнаны в угол, им не оставили иного выхода, – поведал тренер Рейнджерс во время The Football Show. – Я призываю провести расследование действий руководства лиги".

Ранее сообщалось, что клубы Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2 проголосовали за окончательное прекращение сезона-2019/20 и объявление победителями первенств в дивизионах нынешних лидеров.

Шевчук рассказал, что хотел врезать Федецкому

В ближайшее время подобное голосование может пройти по поводу прекращения первенства шотландской Премьер-лиги. Категорически против выступают лишь Рейнджерс, который хоть и отстает от Селтика на 13 очков, еще не потерял шансы на чемпионство, Хартс, занимающий последнее место и рискующий в таком случае покинуть ШПЛ, и еще как минимум один не названый клуб.

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Рейнджерс, Стивен Джеррард, Футбол, ФК Селтик, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шевчук рассказал, что хотел врезать Федецкому
02 Кроссворды, пилатес и озеро: Блохин рассказал о своем карантине
03 16-летний шахматист в финале онлайн-турнира победил чемпиона мира Карлсена
04 Кариус объяснил свой провал в финале Лиги чемпионов Ливерпуль - Реал
05 Ломаченко победил Мейвезера в виртуальном бою (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь