В следующий четверг Исполком УЕФА соберется в формате видеоконференции

Новости спорта:Представлять Украину будет президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

В Ньоне (Швецария) в четверг 23 апреля состоится заседание исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в формате видеоконференции. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Во время мероприятия, в котором примет участие президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко, будут обсуждать положение дел в европейском футболе на фоне вспышки коронавируса.

Заседание пройдет по итогам информационной совещания с генеральными секретарями всех 55-ти национальных ассоциаций УЕФА, которая состоится 21 апреля. На ней Украину будет представлять генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

Обе встречи будут посвящены положению дел в европейских и национальных соревнованиях.

В случае необходимости дополнительную информацию обнародуют после заседания исполкома УЕФА.