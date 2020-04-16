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Реал показал "Сантьяго Бернабеу" будущего (Видео)

Реал показал "Сантьяго Бернабеу" будущего (Видео)
20:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Вместимость обновленного стадиона уменьшится на одно место.

"Реал Мадрид" на своей странице в "Твиттере" опубликовал видео, на котором показано, как изменится стадион "Сантьяго Бернабеу" после реконструкции.

"Ещё больше незабываемых моментов на домашнем стадионе… „Сантьяго Бернабеу“ будущего", — говорится в подписи к видео.

"Реал" продолжит реконструкцию домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу", несмотря на пандемию коронавируса. Руководство "Королевского клуба" получило официальное разрешение муниципалитета Мадрида на продолжение строительных работ по обновлению стадиона, которое оценивают в € 570 млн.

В эту сумму включено создание видеоэкрана, способного вращаться на 360 градусов, и выдвижной крыши. Вместимость арены уменьшится на одно место — до 80 242 кресел. Официальная дата завершения реконструкции назначена на октябрь 2022 года.

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Работу на стадионе планировалось выполнять в межсезонье, однако приостановка чемпионата позволила начать реконструкцию раньше положенного срока.

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ФК Реал, Сантьяго Бернабеу, Футбол, Видео, Новости футбола.
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