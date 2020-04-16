Реал показал "Сантьяго Бернабеу" будущего (Видео)

Новости спорта:Вместимость обновленного стадиона уменьшится на одно место.

"Реал Мадрид" на своей странице в "Твиттере" опубликовал видео, на котором показано, как изменится стадион "Сантьяго Бернабеу" после реконструкции.

"Ещё больше незабываемых моментов на домашнем стадионе… „Сантьяго Бернабеу“ будущего", — говорится в подписи к видео.

"Реал" продолжит реконструкцию домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу", несмотря на пандемию коронавируса. Руководство "Королевского клуба" получило официальное разрешение муниципалитета Мадрида на продолжение строительных работ по обновлению стадиона, которое оценивают в € 570 млн.

Por muchos momentos más inolvidables en casa...

El Santiago Bernabéu del futuro.#RMFansEnCasa | #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/ETgLVRpznD — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) April 13, 2020

В эту сумму включено создание видеоэкрана, способного вращаться на 360 градусов, и выдвижной крыши. Вместимость арены уменьшится на одно место — до 80 242 кресел. Официальная дата завершения реконструкции назначена на октябрь 2022 года.

Работу на стадионе планировалось выполнять в межсезонье, однако приостановка чемпионата позволила начать реконструкцию раньше положенного срока.