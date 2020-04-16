Скачать
Четверг, 16.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 отменен
Украинская теннисистка представила мультфильм про борьбу с коронавирусом (Видео)
Украинская теннисистка представила мультфильм про борьбу с коронавирусом (Видео)
Формула-1 выступила с заявлением касательно старта сезона 2020
Формула-1 выступила с заявлением касательно старта сезона 2020
Евро и Олимпиада в 2021 году рискуют пройти без зрителей
Евро и Олимпиада в 2021 году рискуют пройти без зрителей

СМИ узнали даты проведения финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы

СМИ узнали даты проведения финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы
21:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Финалы еврокубковых турниров могут пройти в августе.

УЕФА предлагает провести финал Лиги чемпионов 29 августа. Финал Лиги Европы могут сыграть 26 августа. Обсуждение нового расписания матчей в еврокубках и национальных лигах продолжается, сообщает издание The Telegraph.

В частности, предлагается провести матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 28 и 29 июля, а остальной турнир - в августе.

УЕФА не возражает против того, чтобы провести матчи еврокубков одновременно с играми в национальных чемпионатах, но многие клубы настаивают на том, чтобы сначала доиграть чемпионаты, а затем переключиться на еврокубки.

Проведение еврокубков в конце августа позволит доиграть национальные первенства. Также к этому моменту европейские страны уже могут отменить ограничения по перемещению по Европе.

Реал показал "Сантьяго Бернабеу" будущего (Видео)

Напомним, 22 апреля УЕФА должен принять окончательное решение как относительно национальных соревнований, так и по еврокубкам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шевчук рассказал, что хотел врезать Федецкому
02 Кроссворды, пилатес и озеро: Блохин рассказал о своем карантине
03 16-летний шахматист в финале онлайн-турнира победил чемпиона мира Карлсена
04 Кариус объяснил свой провал в финале Лиги чемпионов Ливерпуль - Реал
05 Ломаченко победил Мейвезера в виртуальном бою (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь