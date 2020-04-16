СМИ узнали даты проведения финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы

Новости спорта:Финалы еврокубковых турниров могут пройти в августе.

УЕФА предлагает провести финал Лиги чемпионов 29 августа. Финал Лиги Европы могут сыграть 26 августа. Обсуждение нового расписания матчей в еврокубках и национальных лигах продолжается, сообщает издание The Telegraph.

В частности, предлагается провести матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 28 и 29 июля, а остальной турнир - в августе.

УЕФА не возражает против того, чтобы провести матчи еврокубков одновременно с играми в национальных чемпионатах, но многие клубы настаивают на том, чтобы сначала доиграть чемпионаты, а затем переключиться на еврокубки.

Проведение еврокубков в конце августа позволит доиграть национальные первенства. Также к этому моменту европейские страны уже могут отменить ограничения по перемещению по Европе.

Напомним, 22 апреля УЕФА должен принять окончательное решение как относительно национальных соревнований, так и по еврокубкам.