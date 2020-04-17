Бойко вспомнил финал Лиги Европы с Днепром, оценив перспективы Шахтера

Новости спорта:Денис Бойко вспомнил, как вышел в финал Лиги Европы-2014/15 вместе с Днепром.

Украинский голкипер киевского Динамо Денис Бойко вспомнил, как вышел в финал Лиги Европы-2014/15 вместе с Днепром.

"Днепр вышел в финал Лиги Европы благодаря коллективу. Он был суперский, и только из-за этого мы и дошли до финала. На пути у нас было много нефутбольных моментов, которые многим могли бы не позволить пройти тот путь, который прошли мы.

Тогда, помним, во многом случайно мы вышли из группы, когда не засчитали гол Карабаха с Интером. Я до сих пор расстраиваюсь, что не выиграли финал. Тяжелое воспоминание".

Страж ворот также оценил шансы нынешние шансы украинских клубов на повторение достижение днепровской команды.

"Что касается нынешних украинских клубов, то, думаю, Шахтеру по силам выйти в финал Лиги Европы. Думаю, их поддержит вся Украина. Это было бы весомым событием. Если они пройдут Вольфсбург, то все в их руках", - приводит его слова официальный сайт Динамо.