Матерацци вспомнил свою скандальную выходку в финале ЧМ-2006

Новости спорта:Итальянский защитник заявил, что его должны были боготворить, а не критиковать.

Бывший футболист сборной Италии и Интера Марко Матерацци рассказал, как отнеслись к нему его соотечественники после финала чемпионата мира-2006.

Напомним, тогда итальянская команда выиграла мундиаль в серии пенальти (1:1, 5:3 по пен.), но в основное время отличился Матерацци, забив головой на 19-й минуте. Тем не менее, в ходе поединка центрбек спровоцировал француза Зинедина Зидана, после чего тот ударил Марко головой в грудь и получил красную карточку.

"Франция защищала Зинедина, меня же начали рвать мои же соотечественники. Они не настоящие итальянцы. Я патриот и всегда буду горой за Италию.

Критика от них меня задела больше всего. Они обязаны целовать землю вслед за мной после гола в финале", - заявил Марко в прямом эфире Instagram.