В Европе выстроилась очередь за Канте, но француз ответил отказом

Новости спорта:Гранды мирового футбола охотятся за Н’голо Канте, но француз упорно не хочет покидать Лондон.

Сразу четыре гранда мирового футбола хотят купить полузащитника "Челси" и сборной Франции Н’голо Канте в летнее трансферное окно, сообщает Transfermarkt.

По версии источника, "Барселона", "Реал", "Ювентус" и ПСЖ делали запрос о трансфере опорника в лондонский клуб, но каждый из клубов получил отказ. "Челси" не намерен продавать Канте, а также сам игрок не хочет покидать Лондон.

Канте перешел в "Челси" летом 2016-го года из "Лестера" за 36 миллионов евро. Контракт француза с "синими" рассчитан до июня 2023-го года.

Ранее сообщалось, что "Челси" все же готов продать Канте, если кто-то предложит более 70 миллионов евро.