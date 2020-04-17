Барселона нашла альтернативу Неймару в Италии

Новости спорта:Каталонский клуб не потянет трансфер бразильца из-за кризиса.

В "Барселоне" исключили возможность возвращения бразильского нападающего ПСЖ Неймара летом, сообщает Catalunya Radio.

По версии ресурса, такое решение боссы клуба приняли из-за экономического кризиса и нежелания платить за трансфер бразильца очень большие деньги.

Тем не менее, в "Барселоне" все же готовятся к громкому трансферу в линию атаки. Каталонский клуб хочет подписать Лаутаро Мартинеса из "Интера", сумма возможной сделки пока неизвестна.

Напомним, Неймар перешел из "Барселоны" в ПСЖ летом 2017-го года за 222 миллиона евро, сейчас этот трансфер считается рекордным в истории футбола.