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Барселона нашла альтернативу Неймару в Италии

Барселона нашла альтернативу Неймару в Италии
08:51 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Коллаж Телеграф Спорт

Новости спорта:Каталонский клуб не потянет трансфер бразильца из-за кризиса.

В "Барселоне" исключили возможность возвращения бразильского нападающего ПСЖ Неймара летом, сообщает Catalunya Radio.

По версии ресурса, такое решение боссы клуба приняли из-за экономического кризиса и нежелания платить за трансфер бразильца очень большие деньги.

Тем не менее, в "Барселоне" все же готовятся к громкому трансферу в линию атаки. Каталонский клуб хочет подписать Лаутаро Мартинеса из "Интера", сумма возможной сделки пока неизвестна.

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Напомним, Неймар перешел из "Барселоны" в ПСЖ летом 2017-го года за 222 миллиона евро, сейчас этот трансфер считается рекордным в истории футбола.

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Неймар, Футбол, Новости футбола, Лаутаро Мартинес.
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