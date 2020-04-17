Филиппов отреагировал на интерес со стороны Динамо

Новости спорта:Украинский форвард Десны Александр Филиппов отреагировал на слухи о своем переходе в киевское Динамо.

Нападающий Десны Александр Филиппов прокомментировал слухи, по которым футболисту приписывают интерес со стороны Динамо.

Сам форвард заявил, что об интересе столичного клуба узнал из открытых источников.

"Сегодня сам открыл интернет и с удивлением прочитал. Никто ко мне не обращался из Динамо.

Другие клубы? Все предложения были на уровне разговоров. Я продлил контракт с Десной до лета 2022 года, меня и мою семью здесь все устраивает. Если будут предложения, которые устроят мой нынешний клуб и меня лично — почему бы и нет?", — признался Филиппов.

В нынешнем сезоне Александр забил 15 голов в 23 матчах Десны во всех турнирах и занимает второе место в списке лучших бомбардиров Favbet Лиги.

Чемпионат Украины был бессрочно приостановлен из-за пандемии коронавируса. Десна ушла на перерыв четвертой и отстает от идущего третьим Динамо на три очка.