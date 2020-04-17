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"Лучше еще год в Лиге Европы": Бойко назвал главную цель Динамо

"Лучше еще год в Лиге Европы": Бойко назвал главную цель Динамо
08:33 Сегодня Телеграф ФК Динамо Фото: ФК Динамо

Новости спорта:Вратарь считает, что киевскому клубу не стоит пытаться выходить в ЛЧ.

Вратарь "Динамо" Денис Бойко оценил еврокубковые перспективы своей команды. Слова голкипера приводит пресс-служба киевлян.

"У "Динамо" каждый сезон стоит задача – выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок. Других задач в этом клубе никогда не было и, надеюсь, не будет. Это самое главное. Что касается конкретного вопроса – конечно же, лучше выходить в Лигу чемпионов с первого места.

Но, с другой стороны, выходить туда и быть мальчиками для битья... Да, для клуба попадание в ЛЧ – это хорошо, учитывая финансовые вознаграждения. Но выйти туда и проиграть все шесть матчей, чтобы нас разносили без шансов, не хотелось бы.

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Нужно быть реалистами и здраво оценивать свои возможности. Я не скажу, что на сегодняшний день мы не готовы к этому. Но, наверное, судя по определенным моментам, иногда лучше лишний год окрепнуть и сыграть в Лиге Европы, набравшись еще больше опыта, чтобы сыгрался состав.

Ведь у нас каждый год появляется много молодых ребят, которые пробиваются в основу и хотят заявить о себе. Каждый год у нас молодые ребята дебютируют в еврокубках, то есть у них нет определенного опыта игры в подобных турнирах. А матчи Лиги чемпионов – это высочайший уровень.

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Но я очень хочу играть в Лиге чемпионов, буду рад и готов в ней сыграть. Буду стараться делать все возможное, и вся команда будет бороться до последнего в Лиге чемпионов.

Я не променял бы это на участие в Лиге Европы ради того, чтобы выходить из группы, добиваться лучших результатов".

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Лига Европы, ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Денис Бойко.
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