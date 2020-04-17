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Неожиданные слова: Бойко признался, какие матчи труднее всего для вратаря

Неожиданные слова: Бойко признался, какие матчи труднее всего для вратаря
07:57 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Денис Бойко любит, когда у его ворот больше моментов, чем когда вообще не атакуют.

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко поведал о том, какие поединки в украинской Премьер-лиге ему нравятся.

"Выделить какой-то один самый тяжелый матч очень тяжело. Было много сложных, напряженных игр с обилием опасных моментов у моих ворот. Не могу выделить какой-то один матч. Но когда моя команда постоянно атакует, а другая обороняется, и особых моментов у моих ворот нет, это тоже очень тяжело. Нужно постоянно быть в тонусе и готовым в любой момент вступить в игру.

Хотелось бы больше матчей, в которых бы наша команда спокойно выигрывала, я руководил обороной и не было попыток дойти до наших ворот. Но мне, наверное, больше нравятся игры, когда есть обилие голевых эпизодов, когда вратарь вступает в игру и постоянно живет игрой в воротах. Для меня это более комфортная обстановка", - рассказал Бойко.

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Интересно, что ранее Бойко вспомнил, как вышел в финал Лиги Европы-2014/15 вместе с Днепром.

 

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Денис Бойко.
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