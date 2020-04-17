Атлетико нацелился на экзотического футболиста

Новости спорта:Первис Эступиньян заинтересовал мадридский Атлетико.

Атлетико интересен защитник Осасуны Первис Эступиньян.

22-летний эквадорец выступает в испанском клубе на правах аренды из Уотфорда до лета 2021 года.

Тогда же истекает контракт Первиса с Уотфордом, и Матрасникам в любом случае придется вести переговоры с Осасуной.

В нынешнем сезоне футболист забил едиственный гол и отдал 5 результативных передач в 29 матчах Осасуны во всех турнирах.

На перерыв в Примере, спровоцированный пандемией коронавируса, команда Диего Симеоне ушла на шестом месте в таблице.

В чемпионате Испании на сегодняшний день рассматривают три даты для потенциального возобновления матчей: 28 мая, 6 июня и 28 июня.