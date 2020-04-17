Немецкий десант: Ман Сити намерен вернуть конкурента Зинченко

Новости спорта:Манчестер Сити намерен вернуть Анхелиньо из РБ Лейпциг.

Руководство Манчестер Сити намерено вернуть из РБ Лейпциг испанского защитника Анхелиньо, который в данный момент играет за немцев на правах аренды.

Таким образом, Горожане хотят избавиться от необходимости покупки игрока на позицию левого защитника, где выступает украинец Александр Зинченко. В Манчестер Сити слева в обороне также играет француз Бенжамен Менди.

Ранее сообщалось, что команду Пепа Гвардиола может пополнить защитник Баварии Давид Алаба или Бен Чилуэлл из Лестера.

В текущем сезоне в составе РБ Лейпциг Анхелиньо провел 8 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.

Манчестер Сити находится на втором месте турнирной таблицы АПЛ. Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.